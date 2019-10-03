Вальверде показал, что он умеет управлять "Барселоной" на фоне сырого, но сбитого "Интера": разбираем центральный матч второго тура ЛЧ

"Барселона" быстро захватила контроль над мячом и уже на первых секундах провела атаку с ударом Гризманн метров с 20-ти, который легко поймал Ханданович. "Интер" ответил на 2-й минуте, да не просто ответил, а забил: Мартинес получил передачу на ход в штрафную и под давлением Лангле пробил тер Штегена с острого угла – 0:1! Шок. Сразу вспомнилась Гранада! В следующие 10 минут команды играли более спокойно. "Барселона" продолжила держать мяч и проводить позиционные атаки без особого обострения, а "Интер" ловил каталонцев на контратаках. Особенно поражали выходы "нерадзурри" из-под прессинга – подопечные Антонио Конте не боялись устраивать перепасовки с Хандановичем перед собственными воротами, а центр поля проходили в два-три касания с передачами пятками. Подобная картина не менялась до самого перерыва. Во второй трети первого тайма команды обменялись рядом неплохих моментов. На 15-й минуте Гризманн ударом головой из центра штрафной удалось замкнуть подачу Роберто – над перекладиной. "Интер" ответил на 16-й закидушкой на Мартинеса, который в касание пробросил мяч мимо тер Штегена, но слишком отпустил его от себя.

Через несколько минут уже "Барселона" могла выйти вперед: сначала Бускетс запорол откровенно хорошую позиционную атаку выстрелом с линии полукруга, а затем Месси пробил с дистанции – Серхио запустил "круглого" над воротами, а Лео отправил в руки Хандановича. "Интер" огрызнулся несколькими контрвыпадами, а на 27-й вообще забил второй гол – это Кандрева принял диагональ на правый край штрафной и выстрелил под ближнюю штангу, однако счет не изменился из-за офсайда. Через шесть минут после этого эпизода обидеть свою бывшую команду мог Алексис Санчес, получивший пас в штрафную и скинул "круглого" под удар Барелле, но его в последнюю секунду заблокировал Семеду. Лучшие же моменты гости потеряли на 37-й и 40-й минутах – сначала Мартинес пробил головой с нескольких метров (тер Штеген спас "Барсу"), а затем Сенси завершил красивую комбинацию ударом с линии штрафной над перекладиной. Завершение первого тайма осталось за каталонцами, но уровень остроты их моментов явно не дотягивал до голевого. На 41-й минуте по воротам метров с 25-ти низом выстрелил Суарес, но мяч медленно покатился в руки Хандановича. На 44-й же произошло еще два эпизода у ворот "Интера": сначала Месси пробил со штрафного с дальней дистанции (по центру, в руки Хандановичу), а затем Артур прорвался на левый край штрафной и пробил с близкого расстояния – над перекладиной! В конце концов, на отдых команды ушли при минимальном преимуществе "Интера".

После перерыва ожидалась нашествие каталонцев, однако на старте второго тайма они не впечатляли. Моментов у ворот Хандановича не возникало, а единственный удар по ним со штрафного метров с 25-ти нанес Месси – прямо на второй ярус "Камп Ноу". Здесь в игру неожиданно вмешался Эрнесто Вальверде, который снял Бускетса и выпустил Видаля. Артуро появился на поле на 53-й минуте, а уже на 58-й стал соавтором фантастического гола Суареса: Луис на линии штрафной принял его верховую поперечную передачу и влет выстрелил в дальний нижний угол – 1:1! Шедевр! Впрочем, уже на 60-й Лаутаро Мартинес мог восстановить преимущество "Интера", оказавшись с мячом на левом краю штрафной и пробил по воротам метров с 14-ти. Тер Штеген поймал "круглого", а в ответной атаке Гризманн оказался на похожей позиции и выстрелил в сетку, только с внешней стороны. Эрнесто Вальверде после этого отправил Антуана отдыхать, выпустив Дембеле – и это опять могло принести успех моментально. На 68-й минуте Дембеле подобрал мяч в зоне перед штрафной площадкой и нанес мощный удар с правой – над перекладиной! Еще через две минуты Усман повторил свой выстрел с близкого дистанции, но на этот раз получилось слишком высоко. На 70-х же минутах команды собирались с силами – ничего интереснее желтой карточки Алексиса Санчеса, который уже сидел на скамейке запасных, в этот период не происходило. Футболисты занимались позиционной борьбой, не брезгуя мелкими фолами.

На 80-х же "Интер" попытался вырвать победу, сделав несколько подходов к штрафной, а на 84-й минуте потерял прекрасный момент для взятия ворот тер Штегена – это Мартинес ворвался на ударную позицию и пробил метров с 15-ти, однако попал в Лангле. Наказание за расточительность пришло мгновенно. На 85-й минуте Месси прорвался к штрафной, собрав на себе трех футболистов Интера и выкатил поперечную передачу на линию Суаресу. Луис в касание пробросил себе мяч на ход, вырвавшись один на один с Хандановичем, и переиграл голкипера в ближнем бою – 2:1! На 89-й добить гостей мог и Лео, но его удар с близкой дистанции Ханданович взял. "Барселона" до финального свистка провела еще несколько неплохих атак, однако забить третий гол подопечным Эрнесто Вальверде так и не удалось. О команде Антонио Конте и говорить нечего – она ​​была полностью обессилена, поэтому о нашествии на последних секундах оставалось только мечтать. В конце концов, матч завершился волевой победой "Барселоны", которая набрала 4 очка и вышла на вторую позицию в группе "F". "Интер" пока пасет задних с 1 баллом в активе.

Вальверде взялся за ум? Или это разовая акция?

Смысла зацикливаться на тактических и статистических моментах в этом поединке нет. Очевидно, что первый тайм "Барселоны" был провальным, особо не отличаясь по качеству от матчей против "Вильярреала", "Осасуны" или "Гранады" – каталонцы все так же держали мяч и все так же не знали, что с ним делать, лишь эпизодически напоминая о своем статусе. Удары "блаугранас" не претендовали на звание голевых эпизодов, а интересных комбинаций так и вовсе не упомнишь. Несколько неплохих по развитию атак – вот и все, чем запомнилась команда Вальверде до перерыва. "Интер" выигрывал по делу и заслуживал еще один гол. Так же очевидно, что второй тайм не был идеальным для "Барселоны". Да, были красивые голы, а также единичные несложные выстрелы из неудобных позиций в исполнении Гризманна, Дембеле и Месси – впрочем, для топ-команды это все как-то посредственно. Подобное проходит с усталым "Интером" при отсутствии контригры, но в Лиге Чемпионов водятся зубры вроде "Ливерпуля", "Ювентуса", "Манчестер Сити" и так далее. "Барселона" же снова не произвела впечатления суперколлектива. Во втором тайме следует выделить несколько аспектов, не присущие каталонцам в последних встречах. Во-первых, "Барселона" серьезно добавила, и, что самое главное – не отпустила инициативу, как произошло в поединке с тем же "Вильярреалом". Нечто похожее было заметно и с "Хетафе", когда после перерыва каталонцы просто задушили соперника, не дав ничего сделать, но провернуть подобное с "Интером" – это уже серьезно. Конечно, были мелкие помарки вроде проигнорированного фола на Сенси в штрафной перед первым голом "блаугранас", но в целом миланцев действительно разбили. Что это – усталость соперника, везение или начало оздоровления? Может просто индивидуальные действия?

Во-вторых, Эрнесто Вальверде, впервые за последний месяц успешно вмешался в ход матча – и сделал это очень смело, на 53-й минуте сняв с игры Бускетса, выпустив Видаля и перестроившись на схему 4-2-3-1 – теперь "Барса" лучше держала центр. До этой замены "Интер" не испытывал особых проблем, но после нее потерял контроль над игрой. Также очень неплохо вошел в игру Дембеле, хотя в статистическом плане дальше ассиста и одного хорошего удара эти два исполнителю не продвинулись – и ассист представлял собой простой поперечный пас. Тем не менее, после их выхода на поле заработала вся "Барселона" в целом, хотя "Интеру" удалось ненадолго выровнять игру. Что это – грамотное управление матчем, стечение обстоятельств или просто большое везение? Похожие вопросы можно задать и лидерам. Статистически они не подвели: у Месси 4 удара (3 в створ), у Суареса и Гризманна – по 3 (уругваец НЕ промахивался, француз дважды не попал в рамку). Кроме того, на счету Лионеля 5 ключевых передач и аж 13 попыток обыгрыша, 10 из которых оказались успешными. Луис, в свою очередь, прервал ужасную серию в три года без голов на групповой стадии ЛЧ. Впрочем, к каждому из этих исполнителей есть претензии – из всех выстрелов по воротам реально претендовали на статус голевых только те, которые и завершились голами. Кроме того, в первом тайме и в начале второго звездный нападение выглядело довольно пассивно – пока у "Интера" были силы, ему не давали свободу. Комбинирование перед штрафной также оставляло желать лучшего – проникающих передач почти не отдавали, хотя здесь вопрос нужно ставить и к линии полузащиты. В общем, "Барселона" получила справедливую волевую победу. Эрнесто Вальверде сделал правки, которые позволили перехватить инициативу, нейтрализовать лидеров "Интера" и успокоить игру у своих ворот. "Блаугранас" при этом продемонстрировали много вещей, которые можно назвать "оздоровлением" собственного футбола, но пока вопросов остается много. Ответы на них дадут дальнейшие поединки, а пока "Барса" – на коне.

У этого "Интера" есть будущее, но, возможно, не в этой Лиге Чемпионов

Антонио Конте после провального последнего сезона в "Челси" быстро восстанавливает реноме одного из самых классных тренеров в мире. Его "Интер", несмотря на помарки в матчах с командами вроде "Славии", пока выглядит едва ли не самым сильным итальянским коллективом – и в первом тайме поединка против "Барселоны" так и было. Достаточно посмотреть, каким продуманным образом "нерадзури" растягивали структуру "Барселоны", освобождая колоссальные зоны в центре поля. Благодаря подобной работе они забили свой гол. Похожим образом миланцы строили все свои позиционные атаки: выманивания, растяжения, отходы на фланг и быстрый выход в освобожденную зону в центре. Для реализации такого плана нужно иметь очень быстрых футболистов с хорошим видением поля и высокой техникой, а также держать баланс по всем направлениям. У "Интера" же был явный перекос в сторону левого фланга, куда сваливались Санчес, Мартинес и Сенси, а вот справа все сильно тормозилось Кандревой. Продуманность позиционной работы "нерадзури" просто поражает. Футболисты четко понимали свои роли и правильно оценивали свое место в общей структуре, не позволяя каталонцам создавать многочисленные большинства, и при этом держали построения для быстрого выхода в контратаку. Это очень сильно, если учесть, что Конте пришел в "Интер" только летом. Впрочем, "Интер" тратил слишком много сил на подобную работу. Команда пока находится в несколько разбалансированном физическом состоянии: кому-то не хватает игровой практики, кто слишком молод, а кому-то уже нужно задуматься о пенсии – например, Годину, который очень слабо отработал во втором тайме. Несколько растерялся после перерыва Лаутаро Мартинес, а Санчес впереди вообще ничем, кроме двух передач под удар, не запомнился. Кроме того, команда все еще сырая в тактическом плане. Пока Барса играла в 4-3-3, гости держали лидеров центра поля под контролем, но при перестройке каталонцев на 4-2-3-1 подопечные Конте в определенный момент потеряли концентрацию. Этого оказалось достаточно, чтобы пропустить.