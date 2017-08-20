Вальверде получил выговор от руководства "Барселоны"

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Вальверде получил выговор от руководства "Барселоны"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде получил выговор от руководства своего клуба, информирует испанская пресса.

Так, наставнику "сине-гранатовых" досталось за его слова, сказанные им на предматчевой конференции с "Бетисом": "Я предпочитаю, чтобы новые игроки были подписаны как можно скорее и в соответствии с требованиями тренерского штаба".

На это заявление 53-летнего специалиста сразу же отреагировали в руководстве "Барсы", сообщив Вальверде, что клуб делает все возможное для усиления команды, однако сложившаяся ситуация на рынке этому не способствует.

Напомним, Стоичков раскритиковал руководство "Барслеоны" из-за Асенсио. | soccernews.ru

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