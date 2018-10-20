Вальверде пообещал Видалю "решить его проблемы"

2 Теги барселонаартуро видаль

Вальверде пообещал Видалю "решить его проблемы"Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде встал на защиту за полузащитника Артуро Видаля, который в социальных сетях возмутился отсутствием игрового времени.

При этом наставник не стал объявлять о том, как прошел разговор с чилийцем.

"У нас есть идея, как решить проблемы, которые есть у нас в раздевалке. Да, я поговорил с Артуро Видалем, конечно, но я не буду подробно рассказывать о чем, это наше дело", - сказал он. | http://soccernews.ru

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