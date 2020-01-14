Вальверде попрощался с футболистами "Барселоны"

Экс-главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде попрощался с игроками каталонского клуба. Об этом сообщается в твиттере журналиста Франсеска Латорре.

Напомним, сегодня, 14 января, "Барселона" досрочно расторгла контракт с 55-летним специалистом.

Вальверде прибыл на базу клуба, забрал свои вещи и попрощался с командой.

Новым главным тренером "Барселоны" стал Кике Сетьен. Стороны заключили контракт до 2022 года.

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