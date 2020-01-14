Вальверде попрощался с футболистами "Барселоны"
Экс-главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде попрощался с игроками каталонского клуба. Об этом сообщается в твиттере журналиста Франсеска Латорре.
Напомним, сегодня, 14 января, "Барселона" досрочно расторгла контракт с 55-летним специалистом.
Вальверде прибыл на базу клуба, забрал свои вещи и попрощался с командой.
Новым главным тренером "Барселоны" стал Кике Сетьен. Стороны заключили контракт до 2022 года.
Не пропустите: "Барселона" решила отложить трансфер Ольмо| http://soccernews.ru
главное
-
"Барселона" впервые возглавила рейтинг топ-клубов от Deloitte
-
"Тамбов" включился в борьбу за Ананидзе
-
Сетьен входил в тренерский штаб сборной России по пляжному футболу. Сегодня он возглавил "Барселону"
-
Второй раунд разборок в Кубке Англии, самая зрелищная битва во Франции и приоритеты "Интера": рассказываем, что посмотреть посреди недели
-
Смолов решил жениться на 17-летней внучке Ельцина
Лента новостей
-
Карпин: "Федун в курсе всего, абсолютно. Он лично визирует каждую сделку"
-
Стал известен план подготовки сборной России к Евро-2020
-
Сетьен проводит первую тренировку на посту главного тренера "Барселоны"
-
Хавбек "Барселоны" Мело трогательно попрощался с Вальверде
-
Экс-игрок "Локомотива" Маминов возглавил казахстанский "Актобе"
-
Вальверде написал прощальное письмо после увольнения из "Барселоны"
-
Карпин рассказал о сорвавшемся переходе в "Барселону"
-
Карпин прокомментировал обвинения в предвзятом отношении к Дзюбе
-
Сетьен: "Я попросил Месси играть до самой смерти"
-
Вальверде попрощался с футболистами "Барселоны"
-
"Барселона" впервые возглавила рейтинг топ-клубов от Deloitte
-
Карпин назвал лучшего российского тренера прямо сейчас
-
"Тамбов" включился в борьбу за Ананидзе
-
Карпин рассказал о несостоявшемся переходе Салаха в "Спартак"
-
Болельщики "Зенита" выбрали лучший гол команды в первой части сезона
-
Каррера хочет видеть в АЕКе полузащитника "Ахмата"
-
"Реал" заработал за участие в Суперкубке Испании больше, чем "Барселона", "Атлетико" и "Валенсия" вместе взятые
-
Официально: Йорди Кройфф - новый тренер сборной Эквадора
-
Ларссон досрочно прибыл на сбор "Спартака" в ОАЭ
-
Сетьен входил в тренерский штаб сборной России по пляжному футболу. Сегодня он возглавил "Барселону"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|40
|2
|Реал Мадрид
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|19
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|19
|26
|12
|Осасуна
|19
|24
|13
|Бетис
|19
|24
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|19
|20
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11