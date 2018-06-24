Вальверде попросил "Барселону" ускорить процесс подписания двух игроков

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде попросил руководство своего клуба ускорить процесс подписания двух игроков.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сине-гранатовых" хочет, чтобы до начала предсезонной подготовки состав его команды пополнили защитник "Севильи" Клеман Лангле и полузащитник "Гремио" Артур.

Напомним, "Барселона" готова обменять Пьянича на двух своих игроков. | soccernews.ru