Вальверде попросил руководство "Барселоны" подписать хавбека "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде озвучил руководству своего клуба первое требование по летним трансферам.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сине-гранатовых" попросил подписать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Андера Эрреру. Вполне вероятно, что "красные дьяволы" будут готовы расстаться с 28-летним хавбеком, переставшим играть ключевую роль в команде.

В нынешнем сезоне Эррера забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи в 36 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Бартомеу исключил возвращение Неймара в "Барселону". | soccernews.ru