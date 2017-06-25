Вальверде попросил руководство "Барселоны" приобрести защитника "Реала Сосьедад"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде попросил руководство своего клуба приобрести защитника "Реала Сосьедад" Иньиго Мартинеса.

Как информирует испанская пресса, новоиспеченный наставник "сине-гранатовых" остался обеспокоен тем, что летом, вполне вероятно, клуб покинут Жереми Матье и Хавьер Маскерано, а 21-летний центрбек Марлон не имеет достаточной игровой практики в первой команде. Учитывая эти проблемы в обороне, Вальверде намерен заполучить 26-летнего защитника "бело-голубых".

В завершившемся сезоне Мартинес забил 4 гола и сделал 5 результативных передач в 40 матчах за "Реал Сосьедад".

Напомним, Вальверде не прочь подписать в "Барселону" хавбека "Реала". | soccernews.ru