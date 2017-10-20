Вальверде попросил руководство "Барселоны" выставить на трансфер трех игроков

Теги барселонаэрнесто вальвердеарда туранпако алькасертомас вермален

Вальверде попросил руководство "Барселоны" выставить на трансфер трех игроковГлавный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде попросил руководство своего клуба выставить на трансфер сразу трех игроков команды.

Так, наставник "сине-гранатовых" хочет, чтобы уже в зимнее трансферное окно были проданы защитник Томас Вермален, вингер Арда Туран и форвард Пако Алькасер, которые не сумели убедить его в своей состоятельности.

Напомним, "Барселона" готовит новое предложение по Коутиньо. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Битва за лидерство: "Наполи" принимает "Интер"

Битва за лидерство: "Наполи" принимает "Интер"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 8 22
2 Валенсия 8 18
3 Реал Мадрид 8 17
4 Атлетико Мадрид 8 16
5 Севилья 8 16
6 Леганес 8 14
7 Реал Сосьедад 8 13
8 Вильярреал 8 13
9 Бетис 8 13
10 Атлетик Бильбао 8 11
11 Леванте 8 10
12 Эспаньол 8 9
13 Сельта Виго 7 8
14 Хетафе 8 8
15 Депортиво Ла-Корунья 8 8
16 Эйбар 8 7
17 Жирона 8 6
18 Лас Пальмас 7 6
19 Алавес 8 3
20 Малага 8 1
Полная таблица

топ-5 тегов