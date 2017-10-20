Вальверде попросил руководство "Барселоны" выставить на трансфер трех игроков

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде попросил руководство своего клуба выставить на трансфер сразу трех игроков команды.

Так, наставник "сине-гранатовых" хочет, чтобы уже в зимнее трансферное окно были проданы защитник Томас Вермален, вингер Арда Туран и форвард Пако Алькасер, которые не сумели убедить его в своей состоятельности.

Напомним, "Барселона" готовит новое предложение по Коутиньо. | soccernews.ru