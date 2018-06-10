Вальверде попросил ускорить один из трансферов "Барселоны"
Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде попросил ускорить один из трансферов своего клуба.
Так, по сведениям испанской прессы, 54-летний наставник попросил руководство "сине-гранатовых" не откладывать подписание полузащитника "Гремио" Артура Рамоса Мело до ближайшей зимы. Вальверде хочет видеть бразильца в своей команде уже этим летом, чтобы тот смог пройти полноценную подготовку к новому сезону уже в "Барсе".
В текущем сезоне Артур забил 1 мяч и сделал 2 результативные передачи в 8 матчах за "Гремио".
Напомним, "Барселона" форсирует трансфер Де Йонга. | soccernews.ru
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