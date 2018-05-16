Вальверде: "Попросили игроков избежать травм"

Теги барселонамамелоди сандаунзэрнесто вальверде

Вальверде: "Попросили игроков избежать травм"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал победу своей команды над чемпионом ЮАР "Мамелоди Сандаунз" в матче за кубок в честь 100-летия Нельсона Манделы.

"В этом матче существовал риск получения игроками травмы, потому что мы проделали очень долгое путешествие, находимся в конце сезона с накопившейся усталостью. Мы попросили игроков сосредоточиться на том, чтобы избежать травм", - цитирует наставника "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним, "Барселона" обыграла соперника со счетом 3:1. | soccernews.ru

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