Вальверде: "После проигрыша "Реалу" Суперкубка находились в сложной ситуации"

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Вальверде: "После проигрыша "Реалу" Суперкубка находились в сложной ситуации"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде вспомнил о поражении своей команды мадридскому "Реалу" в рамках Суперкубка Испании.

"Мы довольны тем, как все складывается для нас. В Суперкубке страны мы проиграли два матча "Реалу", после чего оказались в сложной ситуации, но мы шаг за шагом выбирались из нее", - цитирует наставника "сине-гранатовых" sport.es.

Напомним, Вальверде не волнует, сможет ли Месси выиграть "Золотой мяч". | soccernews.ru

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