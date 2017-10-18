Вальверде: "После проигрыша "Реалу" Суперкубка находились в сложной ситуации"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде вспомнил о поражении своей команды мадридскому "Реалу" в рамках Суперкубка Испании.

" Мы довольны тем, как все складывается для нас. В Суперкубке страны мы проиграли два матча "Реалу", после чего оказались в сложной ситуации, но мы шаг за шагом выбирались из нее ", - цитирует наставника "сине-гранатовых" sport.es.

Напомним, Вальверде не волнует, сможет ли Месси выиграть "Золотой мяч". | soccernews.ru