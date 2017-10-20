Вальверде поставил перед Месси нереальную цель

Теги эрнесто вальвердебарселоналионель месси

Вальверде поставил перед Месси нереальную цель

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде в шуточной форме поставил перед ведущим форвардом своей команды Лионелем Месси нереальную цель.

Напомним, что в матче Лиги Чемпионов против "Олимпиакоса" 30-летний аргентинец забил свой сотый гол в еврокубках.

"Надеюсь, 200-й он забьёт уже в этом сезоне. Исхожу из того, что мы видим каждый день на тренировках" - цитирует Вальверде Goal.com.

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комментарии
Flamenco

думаю Вальверде сам сожрал, что-то нереальное)))

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Лошак

Щас,съем пару конфеток из гетры и ловите. Мне всё можно. Ваш гнум.

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Messi

гавно вопрос... как два пальца об обоссать. для тебя жополиз могу и триста голов забить.

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