Вальверде поставил перед Месси нереальную цель

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде в шуточной форме поставил перед ведущим форвардом своей команды Лионелем Месси нереальную цель.

Напомним, что в матче Лиги Чемпионов против "Олимпиакоса" 30-летний аргентинец забил свой сотый гол в еврокубках.

"Надеюсь, 200-й он забьёт уже в этом сезоне. Исхожу из того, что мы видим каждый день на тренировках" - цитирует Вальверде Goal.com.

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