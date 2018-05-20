Вальверде поставил задачи перед "Барселоной" на следующий сезон

Теги барселонаэрнесто вальверде

Вальверде поставил задачи перед "Барселоной" на следующий сезонГлавный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде озвучил задачи своей команды на следующий сезон.

"В следующем году мы приложим все усилия, чтобы выиграть каждый из турниров", - приводит слова наставника "сине-гранатовых" официальный сайт его клуба.

Напомним, в дебютном для себя сезоне в "Барселоне" Вальверде привел команду к победам в Ла Лиге и Копа дель Рей.

Не пропустите: Ривалдо прокомментировал уход Иньесты из "Барселоны". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоговый рейтинг претендентов на "Золотую бутсу": Месси в пятый раз выиграл награду

Итоговый рейтинг претендентов на "Золотую бутсу": Месси в пятый раз выиграл награду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов