Вальверде поставил задачи перед "Барселоной" на следующий сезон

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде озвучил задачи своей команды на следующий сезон.

"В следующем году мы приложим все усилия, чтобы выиграть каждый из турниров", - приводит слова наставника "сине-гранатовых" официальный сайт его клуба.

Напомним, в дебютном для себя сезоне в "Барселоне" Вальверде привел команду к победам в Ла Лиге и Копа дель Рей.

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