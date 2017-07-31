Вальверде потребовал подписать замену для Неймара до матчей с "Реалом"
Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде потребовал подписать замену для форварда своей команды Неймара до матчей за Суперкубок Испании против мадридского "Реала", которые состоятся через две недели.
Как информирует испанская пресса, в стане "сине-гранатовых" уже смирились с уходом из команды бразильца, поэтому в клубе уже ведется работа по поиску замены для него. Наиболее приоритетными вариантами для этой роли рассматриваются Пауло Дибала из туринского "Ювентуса" и Антуан Гризманн из мадридского "Атлетико". Учитывая же предстоящие матчи за свой первый трофей в новом клубе, наставник "Барсы" выразил желание, дабы замена Неймару была подписана до 13 августа, когда состоится первый матч против "сливочных".
Напомним, Неймар призвал Коутиньо отказать "Барселоне". | soccernews.ru
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|Команда
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|38
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|Атлетико Мадрид
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|Севилья
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|Реал Сосьедад
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|Атлетик Бильбао
|38
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|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
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|Эйбар
|38
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|Валенсия
|38
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|Спортинг Хихон
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