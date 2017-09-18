Вальверде потребовал приобрести игрока на одну из проблемных позиций "Барселоны"

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Вальверде потребовал приобрести игрока на одну из проблемных позиций "Барселоны"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде остался недоволен игрой обороны своей команды в субботнем матче Ла Лиги против "Хетафе".

В частности, как информирует испанская пресса, наставника "сине-гранатовых" разочаровали действия на поле Жерара Пике. Ввиду нестабильной игры 30-летнего бека на старте сезона Вальверде уже попросил руководство "Барсы" приобрести в зимнее трансферное окно игрока в центр обороны. В связи с этим вполне возможно, что уже в январе ряды каталонского гранда пополнит защитник бразильского "Палмейраса" Йерри Мина, за которым уже давно следит "Барселона".

Напомним, Месси обсудил с Вальверде ситуацию с Маскерано. | soccernews.ru

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