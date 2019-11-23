Вальверде пояснил плохую игру "Барселоны" в матче с "Леганесом"

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Вальверде пояснил плохую игру "Барселоны" в матче с "Леганесом"
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал победу своей команды над "Леганесом" (2:1) в матче 14-го тура чемпионата Испании.

"Это крайне важная победа в матче, который очень неудачно складывался для нас. Поле было плохое, а играть длинными передачами мешал ветер. К тому же, соперник здорово оборонялся. Нам было очень нужно победить и мы сделал это. Мы играли плохо, но теперь можем идти вперед с хорошим настроением. Впрочем, мы знаем, что должны играть лучше", - приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.

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