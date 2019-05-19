Вальверде пожаловался на проблемы с составом перед финалом Кубка Испании

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Вальверде пожаловался на проблемы с составом перед финалом Кубка Испании
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал о ситуации с травмированными игроками.

"Семеду госпитализирован после матча с "Эйбаром", но с ним нет ничего серьезного. Думаю, что уже завтра он вернется в строй. Думаю, что тер Штеген сможет сыграть в финале Кубка Испании. По Коутиньо у меня нет информации. Он получил дополнительный отдых. Под большим вопросом Дембеле и Артур. У Артура старое повреждение. Наша ситуация с травмированными непростая", - приводит слова Вальверде AS.

Матч "Барселона" - "Валенсия" состоится 26 мая.

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