Вальверде предпочитает подписанию Коутиньо покупку другого топового игрока

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Вальверде предпочитает подписанию Коутиньо покупку другого топового игрокаГлавный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде предпочитает подписанию полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо покупку другого топового игрока.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сине-гранатовых" уже уведомил руководство своего клуба, что команда нуждается не в еще одном игроке середины поля, а в новом нападающем, который смог бы стать достойной заменой Луису Суареса. Предпочтительным для "Барсы", как считает Вальверде, стало бы приобретение Антуана Гризманна из мадридского "Атлетико".

Напомним, "Барселона" может потратить 50 миллионов евро на очередного бразильского хавбека. | soccernews.ru 

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