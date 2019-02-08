Вальверде принял решение о своем будущем в "Барселоне"

Теги барселонаэрнесто вальверде

Вальверде принял решение о своем будущем в "Барселоне"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде планирует остаться в каталонском клубе, передает Mundo Deportivo.

Контракт испанца с "Барселоной" истекает по окончании сезона. 

Главным фактором остаться в клубе для 54-летнего специалиста станет победа сине-гранатовых в Лиге чемпионов или в чемпионате Испании. 

Вальверде стал главным тренером каталонского клуба в мае 2017 года. Вместе с командой он выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок этой страны.

"Барселона" располагается на 1 месте турнирной таблицы, набрав 50 баллов.  

Не пропустите: "Барселона" теряет одного из основных футболистов| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Нант" снизил цены на билеты на матч с "Нимом" в связи со смертью Салы

"Нант" снизил цены на билеты на матч с "Нимом" в связи со смертью Салы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 22 50
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 22 44
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 22 42
4 Севилья Севилья 22 36
5 Хетафе Хетафе 22 32
6 Бетис Бетис 22 32
7 Алавес Алавес 22 32
8 Валенсия Валенсия 22 30
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 22 30
10 Эйбар Эйбар 22 29
11 Леванте Леванте 22 27
12 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 22 26
13 Леганес Леганес 22 26
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 22 25
15 Эспаньол Эспаньол 22 25
16 Сельта Виго Сельта Виго 22 24
17 Жирона Жирона 22 24
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 22 23
19 Вильярреал Вильярреал 22 19
20 Уэска Уэска 22 15
Полная таблица

топ-5 тегов