Вальверде принял решение о своем будущем в "Барселоне"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде планирует остаться в каталонском клубе, передает Mundo Deportivo.

Контракт испанца с "Барселоной" истекает по окончании сезона.

Главным фактором остаться в клубе для 54-летнего специалиста станет победа сине-гранатовых в Лиге чемпионов или в чемпионате Испании.

Вальверде стал главным тренером каталонского клуба в мае 2017 года. Вместе с командой он выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок этой страны.

"Барселона" располагается на 1 месте турнирной таблицы, набрав 50 баллов.

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