Вальверде принял решение по будущему Мунира и Рафиньи

1 Теги барселонаэрнесто вальвердерафинья алькантарамунир эль-хаддади

Вальверде принял решение по будущему Мунира и РафиньиГлавный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде принял решение по будущему двух игроков своей команды - форварда Мунира Эль-Хаддади и полузащитника Рафиньи Алькантары, которые вернулись из аренды в "Алавесе" и миланском "Интере" соответственно.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сине-гранатовых" хочет, чтобы 22-летний нападающий остался на "Камп Ноу" на следующий сезон, а вот игра бразильца, несмотря на два его ассиста в матче с лондонским "Тоттенхэмом", не убедила 54-летнего специалиста в том, чтобы оставить его в команде. Ввиду этого "Барса" по-прежнему будет рассматривать варианты с трудоустройством Рафиньи.

Напомним,  во вторник Месси и еще три ключевых игрока "Барселоны" выйдут из отпуска. | soccernews.ru

Комментарии
Strateg

Рафу можно оставить, а нах Мунир непонтяно.

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