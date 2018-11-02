Вальверде принял решение по Месси перед матчем с "Райо Вальекано"

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Вальверде принял решение по Месси перед матчем с "Райо Вальекано"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде не включил нападающего Лионеля Месси в заявку на матч 11-го тура чемпионата Испании с "Райо Вальекано".

Наставник решил, что форвард пока не готов играть. Месси пропустил несколько недель из-за перелома руки и только недавно вернулся к тренировкам. Также матч пропустят защитники Самюэль Умтити и Томас Вермален, а также хавбеки Денис Суарес, Серджи Сампер и Малком.

Матч "Райо Вальекано" - "Барселона" состоится 3 ноября.

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