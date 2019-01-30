Вальверде принял решение по участию Месси в матче Кубка Испании с "Севильей"

Тренерский штаб "Барселоны" во главе с Эрнесто Вальверде определился с заявкой команды на ответный матч 1/4 финала Кубка Испании против "Севильи".

Стоит отметить, что в состав вернулся капитан "сине-гранатовых" Лионель Месси, который пропустит первую игру по решению наставника.

Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Яспер Силлесен;

Защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Серхи Роберто, Томас Вермален;

Полузащитники: Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Филиппе Коутиньо, Артур, Карлес Аленья, Артуро Видаль;

Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Малком, Кевин-Принс Боатенг.

Напомним, что матч "Барселона" - "Севилья" состоится сегодня, 30 января, в 23:30 по московскому времени. Первая встреча завершилась победой "нервионцев" со счётом 2:0.

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