Вальверде принял решение по участию Месси в матче Кубка Испании с "Севильей"
Тренерский штаб "Барселоны" во главе с Эрнесто Вальверде определился с заявкой команды на ответный матч 1/4 финала Кубка Испании против "Севильи".
Стоит отметить, что в состав вернулся капитан "сине-гранатовых" Лионель Месси, который пропустит первую игру по решению наставника.
Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Яспер Силлесен;
Защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Серхи Роберто, Томас Вермален;
Полузащитники: Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Филиппе Коутиньо, Артур, Карлес Аленья, Артуро Видаль;
Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Малком, Кевин-Принс Боатенг.
Напомним, что матч "Барселона" - "Севилья" состоится сегодня, 30 января, в 23:30 по московскому времени. Первая встреча завершилась победой "нервионцев" со счётом 2:0.
Не пропустите: Месси поделился ожиданиями от ответного матча с "Севильей" в Кубке Испании. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Пришел в одну команду, а ушел из двух: известный журналист ярко описал переход Ракицкого в "Зенит"
-
Российский нападающий стал игроком клуба из Европы
-
"Спартак" выставил в клубном музее новый трофей (фото)
-
Сёмин оценил шансы "Локомотива" выкупить Крыховяка
-
"Бока Хуниорс" ответила "Зениту" на предложение о трансфере Барриоса
-
Головин сделал заявление о перспективах "Монако" в текущем сезоне
-
Форвард "Баварии" Вагнер продолжит карьеру в Китае
-
Игрок "Рубина" отказал "Зениту"
-
Два игрока "Реала" восстановились после травм
-
"Зенит" сделал официальное предложение о приобретении Азмуна
-
Феллаини согласовал контракт с китайским клубом
-
"Зенит" получил предложение по Ригони
-
На стадионе клуба РПЛ снимают газон из-за неуплаты (фото)
-
За одноклубника Головина ведут борьбу семь команд
-
2
Вальверде принял решение по участию Месси в матче Кубка Испании с "Севильей"
-
Луиш Нету близок к уходу из "Зенита"
-
Агуэро установил рекорд АПЛ
-
Девушка дня: Лилия Заболотная - эффектная брюнетка, спасшая карьеру форварда "Зенита" Антона Заболотного
-
Клубный автобус "Урала" попал в ДТП
-
"Спартак" теряет Мельгарехо
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|21
|49
|2
|Атлетико Мадрид
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|21
|36
|5
|Алавес
|21
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|21
|29
|9
|Реал Сосьедад
|21
|27
|10
|Эйбар
|21
|26
|11
|Атлетик Бильбао
|21
|26
|12
|Леванте
|21
|26
|13
|Реал Вальядолид
|21
|25
|14
|Жирона
|21
|24
|15
|Эспаньол
|21
|24
|16
|Леганес
|21
|23
|17
|Райо Вальекано
|21
|23
|18
|Сельта Виго
|21
|21
|19
|Вильярреал
|21
|18
|20
|Уэска
|21
|12