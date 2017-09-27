Вальверде: "Приставить личного опекуна к Месси? Не думаю, что это преимущество для соперника"

Теги барселонаэрнесто вальверделионель месси

Вальверде: "Приставить личного опекуна к Месси? Не думаю, что это преимущество для соперника"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о тактике, которую применяют соперники для нейтрализации ведущего бомбардира его команды Лионеля Месси.

"Личный опекун для Месси? Пусть сделает все возможное, чтобы остановить его. Вы можете подумать, что это будет преимуществом для соперника, но я так не думаю. Я использовал эту же тактику, когда работал в "Атлетике", и мы закончили тем, что проиграли ту игру. Это не всегда работает, и я не думал, что это будет целесообразно делать снова", - цитирует наставника "сине-гранатовых" sport.es.

Напомним, Вальверде выступал против покупки Паулиньо. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Бавария" отправила в отставку Анчелотти

"Бавария" отправила в отставку Анчелотти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 6 18
2 Атлетико Мадрид 6 14
3 Севилья 6 13
4 Валенсия 6 12
5 Реал Мадрид 6 11
6 Леганес 6 10
7 Леванте 5 9
8 Реал Сосьедад 6 9
9 Бетис 5 9
10 Хетафе 6 8
11 Атлетик Бильбао 6 8
12 Эспаньол 6 8
13 Сельта Виго 6 7
14 Вильярреал 6 7
15 Лас Пальмас 6 6
16 Эйбар 6 6
17 Жирона 6 5
18 Депортиво Ла-Корунья 6 4
19 Малага 6 1
20 Алавес 6 0
Полная таблица

топ-5 тегов