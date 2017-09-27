Вальверде: "Приставить личного опекуна к Месси? Не думаю, что это преимущество для соперника"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о тактике, которую применяют соперники для нейтрализации ведущего бомбардира его команды Лионеля Месси.

"Личный опекун для Месси? Пусть сделает все возможное, чтобы остановить его. Вы можете подумать, что это будет преимуществом для соперника, но я так не думаю. Я использовал эту же тактику, когда работал в "Атлетике", и мы закончили тем, что проиграли ту игру. Это не всегда работает, и я не думал, что это будет целесообразно делать снова", - цитирует наставника "сине-гранатовых" sport.es.

Напомним, Вальверде выступал против покупки Паулиньо. | soccernews.ru