Вальверде продлил контракт с "Барселоной"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде подписал новый контракт с каталонским клубом. Об этом сообщает официальный сайт команды.

По данным источника, соглашение продлено до лета 2020 года с опцией пролонгации на еще один сезон.

Вальверде стал главным тренером каталонского клуба в мае 2017 года. Вместе с командой он выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок этой страны.

"Барселона" располагается на 1 месте турнирной таблицы, набрав 50 баллов.

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