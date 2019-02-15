Вальверде продлил контракт с "Барселоной"
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде подписал новый контракт с каталонским клубом. Об этом сообщает официальный сайт команды.
По данным источника, соглашение продлено до лета 2020 года с опцией пролонгации на еще один сезон.
Вальверде стал главным тренером каталонского клуба в мае 2017 года. Вместе с командой он выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок этой страны.
"Барселона" располагается на 1 месте турнирной таблицы, набрав 50 баллов.
Не пропустите: Президент "Барселоны" громко высказался о будущем Неймара в клубе| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Президент "Барселоны" громко высказался о будущем Неймара в клубе
-
Главные новости дня: 14 февраля
-
Четыре южноамериканские страны готовят совместную заявку на проведение ЧМ-2030
-
"Наполи" и "Челси" добыли выездные победы и другие результаты 1/16 финала Лиги Европы
-
Перестрелка в Харькове: "Шахтер" и "Айнтрахт" сыграли вничью в первом матче 1/16 финала ЛЕ
Лента новостей
-
Манчини сравнил полузащитника "Ромы" с Погба
-
"Зенит" поздравил БДТ со 100-летним юбилеем
-
Футбольный агент Варга заявил об интересе английских клубов к форварду ЦСКА
-
Время начала матча "Уфа" - "Динамо" изменено
-
Девушка дня: Мартина - дочь экс-тренера "Спартака" Массимо Карреры
-
1
"Краснодар" установил новый рекорд посещаемости
-
2
Появились подробности задержания на таможне игрока "Локомотива"
-
2
Вальверде продлил контракт с "Барселоной"
-
Где они сейчас? Последние 20 январских подписаний "Ливерпуля"
-
2
Полузащитник "Локомотива" был задержан в аэропорту Шереметьево
-
Бензема, возможно, не будет участвовать в матче с "Жироной"
-
1
Четыре топ-клуба интересуются нападающим "Эвертона"
-
Ковач мощно прокомментировал предстоящий матч с "Аугсбургом"
-
1
Не могу быть ни в чем уверен: Аллегри оценил свои перспективы в "Ювентусе"
-
Самир Ханданович прокомментировал свое назначение капитаном команды
-
1
"Рубин" расторг контракт с испанским футболистом
-
1
Президент "Барселоны" громко высказался о будущем Неймара в клубе
-
"Челси" намерен договориться с "Ювентусом" о переходе Игуаина
-
Экс-игрок "Спартака" прокомментировал первые матчи "Зенита" и "Краснодара" в 1/16 финала Лиги Европы
-
1
Костин рассказал о будущем московского "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|23
|51
|2
|Реал Мадрид
|23
|45
|3
|Атлетико Мадрид
|23
|44
|4
|Севилья
|23
|37
|5
|Хетафе
|23
|35
|6
|Алавес
|23
|35
|7
|Бетис
|23
|32
|8
|Валенсия
|23
|31
|9
|Реал Сосьедад
|23
|31
|10
|Эйбар
|23
|30
|11
|Леганес
|23
|29
|12
|Эспаньол
|23
|28
|13
|Атлетик Бильбао
|23
|27
|14
|Леванте
|23
|27
|15
|Реал Вальядолид
|23
|26
|16
|Сельта Виго
|23
|24
|17
|Жирона
|23
|24
|18
|Райо Вальекано
|23
|23
|19
|Вильярреал
|23
|20
|20
|Уэска
|23
|18