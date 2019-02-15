Вальверде продлил контракт с "Барселоной"

2 Теги барселонаэрнесто вальверде

Вальверде продлил контракт с "Барселоной"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде подписал новый контракт с каталонским клубом. Об этом сообщает официальный сайт команды. 

По данным источника, соглашение продлено до лета 2020 года с опцией пролонгации на еще один сезон.

Вальверде стал главным тренером каталонского клуба в мае 2017 года. Вместе с командой он выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок этой страны.

"Барселона" располагается на 1 месте турнирной таблицы, набрав 50 баллов. 

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Комментарии

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Futi ledy

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