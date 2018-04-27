Вальверде продолжит тренировать "Барселону"

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Вальверде продолжит тренировать "Барселону"

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу заявил, что главный тренер команды Эрнесто Вальверде останется у руля "сине-гранатовых", несмотря на ранний вылет из Лиги Чемпионов.

"Информация о том, что Вальверде грозит отставка, не соответствует действительности. Его контракт рассчитан на два года, это его проект. Мы очень довольны его работой, и я регулярно с ним общаюсь. Поражение от "Ромы" - это плохо, но ни у кого в руководстве клуба никогда не было сомнений в отношении Вальверде" - цитирует Бартомеу Marca.

Отметим, что несмотря на провал в Лиге Чемпионов Вальверде привёл "Барселону" к победе в Кубке Испании, а также находится в шаге от чемпионства. 

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