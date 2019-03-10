Вальверде прокомментировал игру Жерара Пике

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после победного матча над "Райо Валекано" (3:1) рассказал, что думает об игре защитника клуба Жерара Пике. Об этом сообщает Football Espana.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "БАРСЕЛОНА" - "РАЙО ВАЛЕКАНО" - 3:1.

В матче 27-го тура Примеры игрок забил гол на 38-й минуте.

"Пике играет постоянно на протяжении всего сезона. Он нужен не только в обороне, важна и его результативность.

Он отлично выбирает позицию, что дает ему право играть в полузащите", - сказал тренер.

"Барселона" занимает лидирующую позицию в турнирной таблице Примеры, имея в активе 63 очка.

В нынешнем сезоне Пике участвовал в 27 матчах, отметившись 4 голами и 2 ассистами.

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