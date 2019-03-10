Вальверде прокомментировал игру Жерара Пике
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после победного матча над "Райо Валекано" (3:1) рассказал, что думает об игре защитника клуба Жерара Пике. Об этом сообщает Football Espana.
ВИДЕООБЗОР МАТЧА "БАРСЕЛОНА" - "РАЙО ВАЛЕКАНО" - 3:1.
В матче 27-го тура Примеры игрок забил гол на 38-й минуте.
"Пике играет постоянно на протяжении всего сезона. Он нужен не только в обороне, важна и его результативность.
Он отлично выбирает позицию, что дает ему право играть в полузащите", - сказал тренер.
"Барселона" занимает лидирующую позицию в турнирной таблице Примеры, имея в активе 63 очка.
В нынешнем сезоне Пике участвовал в 27 матчах, отметившись 4 голами и 2 ассистами.
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|Реал Мадрид
|26
|48
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|26
|42
|5
|Алавес
|27
|41
|6
|Севилья
|26
|37
|7
|Валенсия
|26
|36
|8
|Бетис
|26
|36
|9
|Реал Сосьедад
|26
|35
|10
|Эйбар
|27
|35
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|Эспаньол
|27
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|12
|Атлетик Бильбао
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|26
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|Леванте
|26
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|Реал Вальядолид
|26
|26
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|Сельта Виго
|26
|25
|18
|Вильярреал
|26
|23
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|Райо Вальекано
|27
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|20
|Уэска
|26
|22