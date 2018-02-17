Вальверде прокомментировал информацию о возможном переходе Иньесты в "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался по поводу интереса "Тяньцзинь Цюаньцзянь" к капитану "сине-гранатовых" Андресу Иньесте.

"Если у Андреса будет предложение по трансферу, мы могли бы обсудить это. Но сейчас я не могу ничего сказать, так как у меня не было времени подумать об этом. Я не могу комментировать каждый слух. Иньеста всё ещё наш игрок, он с нами, и мы хотим, чтобы он помогал нам, как он обычно делает это" - цитирует Вальверде Sport.es.

Ранее стало известно, что "Тяньцзинь Цюаньцзянь" готов платить 33-летнему Иньесте 35 миллионов евро за сезон плюс бонусы. | http://soccernews.ru