Вальверде прокомментировал интерес "Манчестер Сити" к Умтити

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Вальверде прокомментировал интерес "Манчестер Сити" к УмтитиГлавный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал интерес английского "Манчестер Сити" к защитнику своей команды Самюэлю Умтити.

"Тот факт, что по игроку есть предложения, заставляет нас установить новую цену на игрока. Клуб установил за него сумму отступных, которая изначально казалась очень высокой, но прошло три года, и она уже устарела. Сейчас же мы довольны Умтити, а он счастлив в "Барселоне", - цитирует наставника "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним, Вальверде высказался о возможном подписании Коутиньо. | soccernews.ru

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