Вальверде прокомментировал интерес "Манчестер Сити" к Умтити

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал интерес английского "Манчестер Сити" к защитнику своей команды Самюэлю Умтити.

" Тот факт, что по игроку есть предложения, заставляет нас установить новую цену на игрока. Клуб установил за него сумму отступных , которая изначально казалась очень высокой, но прошло три года, и она уже устарела. Сейчас же мы довольны Умтити, а он счастлив в "Барселоне ", - цитирует наставника "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним, Вальверде высказался о возможном подписании Коутиньо. | soccernews.ru