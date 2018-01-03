Вальверде прокомментировал интерес "Манчестер Сити" к Умтити
Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал интерес английского "Манчестер Сити" к защитнику своей команды Самюэлю Умтити.
"Тот факт, что по игроку есть предложения, заставляет нас установить новую цену на игрока. Клуб установил за него сумму отступных, которая изначально казалась очень высокой, но прошло три года, и она уже устарела. Сейчас же мы довольны Умтити, а он счастлив в "Барселоне", - цитирует наставника "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.
Напомним, Вальверде высказался о возможном подписании Коутиньо. | soccernews.ru
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|Команда
|М
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|Манчестер Сити
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|2
|Манчестер Юнайтед
|18
|41
|3
|Челси
|18
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|Ливерпуль
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|34
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
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|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
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|Хаддерсфилд Таун
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|Саутгемптон
|18
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|18
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|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
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