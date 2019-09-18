Вальверде прокомментировал итог матча с "Боруссией"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о ничейном результате в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Боруссией" (0:0). Об этом сообщает El Chiringuito.

"Нам было тяжело. Результат такой, какой есть. "Боруссия" создавала много опасных моментов.

Наш голкипер великолепный. Тер Штенен был очень хорош. Благодаря ему мы смогли перенести этот матч.

Месси сделал достаточно, он не проходил предсезонную подготовку", - сказал Вальверде.

У обеих команд по одному баллу в группе F.

Во втором туре "Барселона" сыграет с "Интером". Матч состоится 2 октября и начнется в 22:00 (мск). "Боруссия" в тот же день сразится со "Славией".

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