Вальверде прокомментировал матч "Уэска" - "Барселона"

Теги барселонауэска

Вальверде прокомментировал матч "Уэска" - "Барселона"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал ничейный результат своей команды в рамках 32-го тура чемпионата Испании (0:0). Об этом сообщает Marca.

"Уэска" - "Барселона" - 0:0 (видеообзор матча).

"У нас было много замен. Несколько игроков сегодня дебютировали. Мы довольны результатом. Было сложно, так как в составе было много новичков, но я знал, что нужно пойти на такой шаг.

Матч был равным, мы знали, как будет действовать соперник", - сказал Вальверде.

"Барселоны" с 74 баллами занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Уэска", имея в активе 25 очков осталась на последней строчке.

Не пропустите: "Уэска" и "Барселона" разошлись миром в матче 32-го тура Ла Лиги

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 13 апреля

Главные новости дня: 13 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 32 74
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 32 65
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 31 60
4 Севилья Севилья 32 52
5 Хетафе Хетафе 31 50
6 Валенсия Валенсия 31 46
7 Алавес Алавес 32 45
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 31 43
9 Бетис Бетис 32 43
10 Эспаньол Эспаньол 32 41
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 31 40
12 Леганес Леганес 31 40
13 Эйбар Эйбар 31 39
14 Жирона Жирона 31 34
15 Леванте Леванте 31 33
16 Сельта Виго Сельта Виго 32 32
17 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 31 30
18 Вильярреал Вильярреал 31 30
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 31 27
20 Уэска Уэска 32 25
Полная таблица

топ-5 тегов