Вальверде прокомментировал матч "Уэска" - "Барселона"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал ничейный результат своей команды в рамках 32-го тура чемпионата Испании (0:0). Об этом сообщает Marca.

"Уэска" - "Барселона" - 0:0 (видеообзор матча).



"У нас было много замен. Несколько игроков сегодня дебютировали. Мы довольны результатом. Было сложно, так как в составе было много новичков, но я знал, что нужно пойти на такой шаг.

Матч был равным, мы знали, как будет действовать соперник", - сказал Вальверде.

"Барселоны" с 74 баллами занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Уэска", имея в активе 25 очков осталась на последней строчке.

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