Вальверде прокомментировал нарушение "Барселоной" правил Кубка Испании
Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал нарушение каталонским клубом правил Кубка Испании.
Напомним, что в первом матче 1/8 финала Кубка против "Леванте" на поле вышел защитника Хуан Брандариз, который имел дисквалификацию за перебор жёлтых карточек.
Однако тренер "сине-гранатовых" уверен, что всё было в рамках регламента.
"Мы уверены, что не сделали ничего плохого. В клубе прекрасно знали, что игрок дисквалифицирован и не мог выйти на поле в матче Ла Лиги с "Эйбаром", но в Кубке он мог сыграть" - цитирует Вальверде Marca.
Напомним, что "Барселона" по сумме двух встреч прошла "Леванте" и должна принять участие в 1/4 финала Кубка Испании, впрочем, окончательное решение на этот счёт пока не принято.
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