Вальверде прокомментировал нарушение "Барселоной" правил Кубка Испании

Теги барселоналевантеэрнесто вальверде

Вальверде прокомментировал нарушение "Барселоной" правил Кубка Испании

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал нарушение каталонским клубом правил Кубка Испании.

Напомним, что в первом матче 1/8 финала Кубка против "Леванте" на поле вышел защитника Хуан Брандариз, который имел дисквалификацию за перебор жёлтых карточек.

Однако тренер "сине-гранатовых" уверен, что всё было в рамках регламента.

"Мы уверены, что не сделали ничего плохого. В клубе прекрасно знали, что игрок дисквалифицирован и не мог выйти на поле в матче Ла Лиги с "Эйбаром", но в Кубке он мог сыграть" - цитирует Вальверде Marca.

Напомним, что "Барселона" по сумме двух встреч прошла "Леванте" и должна принять участие в 1/4 финала Кубка Испании, впрочем, окончательное решение на этот счёт пока не принято.

Не пропустите: "Барселона" установила рекорд Кубка Испании. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Арсенал" согласовал трансфер игрока "Барселоны"

"Арсенал" согласовал трансфер игрока "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 43
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 38
3 Севилья Севилья 19 33
4 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 33
5 Алавес Алавес 19 32
6 Хетафе Хетафе 19 28
7 Бетис Бетис 19 26
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 25
9 Жирона Жирона 19 24
10 Эспаньол Эспаньол 19 24
11 Валенсия Валенсия 19 23
12 Леванте Леванте 19 23
13 Леганес Леганес 19 22
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 22
15 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 22
16 Эйбар Эйбар 19 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 19 19
19 Вильярреал Вильярреал 19 17
20 Уэска Уэска 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов