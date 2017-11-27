Вальверде прокомментировал незасчитанный гол Месси

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал незасчитанный гол Лионеля Месси в ворота "Валенсии" в матче 13-го тура испанской Примеры.

"Гол был очевиден. Я не говорю, что матч нужно переиграть, просто указываю, что мяч пересёк линию ворот. Лайнсмен занял неверную позицию. Никто не знает, что было бы, если бы гол был засчитан. Конечно, мы бы вышли вперёд и получили бы большое преимущество" - приводит слова Вальверде Football Espana.

Напомним, что судейская бригада ошибочно не засчитала гол Месси на 30-й минуте матча при счёте 0:0.

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