Вальверде прокомментировал незасчитанный гол Месси
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал незасчитанный гол Лионеля Месси в ворота "Валенсии" в матче 13-го тура испанской Примеры.
"Гол был очевиден. Я не говорю, что матч нужно переиграть, просто указываю, что мяч пересёк линию ворот. Лайнсмен занял неверную позицию. Никто не знает, что было бы, если бы гол был засчитан. Конечно, мы бы вышли вперёд и получили бы большое преимущество" - приводит слова Вальверде Football Espana.
Напомним, что судейская бригада ошибочно не засчитала гол Месси на 30-й минуте матча при счёте 0:0.
Не пропустите: Итурральде Гонсалес: "Месси забил очевидный гол, но Ла Лига не вкладывает деньги в систему фиксации голов". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Тренировка с повышенной ответственностью: "Реал" в ответном матче Кубка Короля принимает "Фуэнлабраду"
-
Дуэль двух португальских друзей: "Манчестер Юнайтед" навестит "Уотфорд"
-
Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков планеты
-
Турнир прогнозов: итоги 21 тура
-
Москвичи берут реванш: "Спартак" выигрывает у "Зенита"
Лента новостей
-
Тебас прокомментировал незасчитанный гол Месси
-
"Челси" близок к покупке Обамеянга
-
Каррера: "Спартак" навсегда в моем сердце"
-
Сборная Саудовской Аравии определилась с новым наставником
-
Дель Боске: "Я искренне считаю, что сборная Германии на голову сильнее остальных"
-
Врсалько определился с новым клубом
-
Бьельса оспорит свое увольнение из "Лилля"
-
Сампаоли: "На ЧМ-2018 мы собираемся атаковать шестью футболистами и защищаться четырьмя"
-
"Эвертон" ведет переговоры с наставником "Шахтера"
-
Снейдер выбыл на месяц
-
Возвращение былых позиций: "Тоттенхэм" в гостях у "Лестера"
-
Тренировка с повышенной ответственностью: "Реал" в ответном матче Кубка Короля принимает "Фуэнлабраду"
-
Дуэль двух португальских друзей: "Манчестер Юнайтед" навестит "Уотфорд"
-
Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков планеты
-
Буффон: "У "Наполи" уникальная философия, которая приносит свои плоды"
-
"Аталанта" - "Беневенто" - 1:0 (обзор)
-
"Эспаньол" - "Хетафе" - 1:0 (обзор)
-
Гол Морено принес "Эспаньолу" победу над "Хетафе"
-
"Аталанта" минимально одолела "Беневенто"
-
Дмитрий Комбаров получил травму ребра
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|13
|35
|2
|Валенсия
|13
|31
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|27
|4
|Реал Мадрид
|13
|27
|5
|Севилья
|13
|25
|6
|Вильярреал
|13
|21
|7
|Реал Сосьедад
|13
|19
|8
|Бетис
|13
|18
|9
|Сельта Виго
|13
|17
|10
|Жирона
|13
|17
|11
|Леганес
|13
|17
|12
|Хетафе
|12
|16
|13
|Леванте
|13
|15
|14
|Эйбар
|13
|14
|15
|Атлетик Бильбао
|13
|13
|16
|Эспаньол
|12
|13
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|13
|12
|18
|Малага
|13
|7
|19
|Лас Пальмас
|13
|7
|20
|Алавес
|13
|6