Вальверде прокомментировал ничью с "Атлетиком"
Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде дал комментарии после матча 23-го тура Примеры против "Атлетика", который завершился нулевой ничьей.
"У нас была тяжёлая неделя, но мы не ищем оправданий. Это был сложный матч, особенно первый тайм. Мы ожидали, что игра будет проходить на более высоких скоростях. После перерыва у соперника был прекрасный шанс забить. Главное, что мы продолжаем лидировать. Если я не ошибаюсь, мы останемся на первом месте в чемпионате и на следующей неделе" - приводит слова Вальверде El Chiringuito.
По итогам 23 туров "Барселона" лидирует в турнирной таблице первенства, опережая идущий вторым "Реал" на 6 очков.
Не пропустите видеообзор матча "Атлетик" - "Барселона". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Реал Мадрид
|23
|45
|3
|Атлетико Мадрид
|23
|44
|4
|Севилья
|23
|37
|5
|Хетафе
|23
|35
|6
|Бетис
|23
|32
|7
|Алавес
|22
|32
|8
|Валенсия
|23
|31
|9
|Реал Сосьедад
|23
|31
|10
|Эйбар
|23
|30
|11
|Леганес
|23
|29
|12
|Эспаньол
|23
|28
|13
|Леванте
|22
|27
|14
|Атлетик Бильбао
|22
|26
|15
|Реал Вальядолид
|23
|26
|16
|Сельта Виго
|23
|24
|17
|Жирона
|23
|24
|18
|Райо Вальекано
|23
|23
|19
|Вильярреал
|23
|20
|20
|Уэска
|23
|18