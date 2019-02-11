Вальверде прокомментировал ничью с "Атлетиком"

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Вальверде прокомментировал ничью с "Атлетиком"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде дал комментарии после матча 23-го тура Примеры против "Атлетика", который завершился нулевой ничьей.

"У нас была тяжёлая неделя, но мы не ищем оправданий. Это был сложный матч, особенно первый тайм. Мы ожидали, что игра будет проходить на более высоких скоростях. После перерыва у соперника был прекрасный шанс забить. Главное, что мы продолжаем лидировать. Если я не ошибаюсь, мы останемся на первом месте в чемпионате и на следующей неделе" - приводит слова Вальверде El Chiringuito.

По итогам 23 туров "Барселона" лидирует в турнирной таблице первенства, опережая идущий вторым "Реал" на 6 очков.

Не пропустите видеообзор матча "Атлетик" - "Барселона". | http://soccernews.ru

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