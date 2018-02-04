Вальверде прокомментировал ничью с "Эспаньолом"

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Вальверде прокомментировал ничью с "Эспаньолом"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде подвел итоги матча с "Эспаньолом" (1:1).

"Мы знали, что нас ожидает сложная игра. В первом тайме было не так много нарушений правил, но потом атмосфера накалилась, что нормально для дерби. Каждый отбор уже выглядел не настолько безобидным.

Празднование гола Пике - это часть того, что происходило на этой неделе, часть соперничества между нашими клубами. Жерар провел хорошую игру, он берет на себя ответственность в подобных встречах.

Встреча получилась сложной и из-за погоды. С каждой минутой было все труднее играть, постоянно приходилось адаптироваться к дождю и ветру. Во втором тайме мяч стал застревать в лужах, газон стал опасным. Подобные условия не сильно подходят "Барселоне", нам пришлось приспосабливаться к ним. "Эспаньолу" было проще играть в такую погоду.

Месси провел много матчей без отдыха, нам нужно быть аккуратнее с ним. Мы бережем каждого игрока. Я заранее планировал оставить его в запасе на эту игру, он еще успеет помочь нам выиграть во многих других матчах" - приводит слова Вальверде Marca.

Смотрите также обзор матча "Эспаньол" - "Барселона". | http://soccernews.ru

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