Вальверде прокомментировал ничью с "Лас Пальмасом"

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Вальверде прокомментировал ничью с "Лас Пальмасом"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался после матча 26-го тура испанской Примеры против "Лас Пальмаса".

"Мы не хотели играть вничью. Могли забить больше исходя из преимущества в первом тайме, но соперник сравнял счёт с пенальти и очень хорошо оборонялся в концовке, сводя на нет все наши усилия. Были эпизоды, когда мы суетились и нам не хватало спокойствия. Подводил нас и последний пас. Не знаю, почему судья назначил пенальти в наши ворота. Никто в нашей раздевалке не знает. Для нас это было необъяснимо. Матч оставил горькое послевкусие, ведь мы могли победить. Но мы по-прежнему лидируем и хотим остаться на вершине" - цитирует Вальверде Football Espana.

Не пропустите видеообзор матча "Лас Пальмас" - "Барселона". | http://soccernews.ru

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