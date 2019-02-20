Вальверде прокомментировал ничью с "Лионом"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде подвёл итоги первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Лиона".

"Мы рассчитывали на другой результат, поскольку приложили много усилий, чтобы добиться успеха. "Барселона" сильна дома, но нужно признать, что 0:0 - очень опасный результат. Нам нужно побеждать, и нам нужны наши болельщики" - приводит слова Вальверде El Chiringuito.

Напомним, что матч на "Стад де Люмьер" завершился нулевой ничьей. Ответная игра состоится 13 марта на "Камп Ноу".

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