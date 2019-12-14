Вальверде прокомментировал ничью с "Реал Сосьедад"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался об игре против "Реал Сосьедада" (2:2).

"В этой игре было абсолютно все. Преимущество постоянно переходило от одной команды к другой. Если бы матч продлился бы чуть дольше, то могло произойти все что угодно. Поединок выдался хорошим.

Вначале нам было сложно справляться с их давлением, но позже мы смогли найти способ противостоять этому. Когда мы вышли вперед все было в наших руках, мы были лучше и создавали моменты.

Судейство? Каждый тренер видит по-своему. В эпизоде с пенальти я не понял, что случилось, я думал, что мяч угодил сопернику в руку. Эпизод с Пике нужно пересмотреть. Не знаю, пересматривал ли его резервный арбитр", - приводит слова Вальверде Marca.

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