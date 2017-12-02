Вальверде прокомментировал ничью с "Сельтой"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился мнением о матче против "Сельты" (2:2).

"Матч получился сложным. Сначала мы пропустили, затем сумели переломить ход встречи, но потом череда повреждений и в итоге ничья 2:2. Мы могли завершать игру при счете 2:1, но не сумели развить свой успех. Как итог, потеряли два очка" - приводит слова Вальверде Marca.

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