Вальверде прокомментировал победный матч "Барселоны" с  "Вальядолидом"

Теги барселонаэрнесто вальвердереал вальядолид

Вальверде прокомментировал победный матч "Барселоны" с  "Вальядолидом"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде в интервью El Chiringuito рассказал, что думает о победном матче своей команды с "Вальядолидом" (1:0) в рамках 24-го тура чемпионата Испании. Об этом сообщает El Chiringuito.

Победный гол в этой игре забил капитан команды Линель Месси.

"Эта победа нам сложно далась.  первом тайме у нас многое не получалось: медленно двигались, пропускаль контратаки. У нас были моменты забить, если мы сможем создать такие моменты еще раз, то гол будет точно", - сказал Вальверде.

"Барселона" располагается на 1 первом месте турнирной таблицы, имея в активе 45 балла. Отставание от ближайшего преследователя - "Атлетико" - 6 баллов.

А еще: Месси забил не менее 30 голов за "Барселону" в сезоне 11-й раз подряд| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Гибрид Канте и Погба: за счет чего полузащитник "Лиона" Танги Ндомбеле привлекает внимание топ-клубов?

Гибрид Канте и Погба: за счет чего полузащитник "Лиона" Танги Ндомбеле привлекает внимание топ-клубов?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 24 54
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 24 47
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 23 45
4 Севилья Севилья 23 37
5 Хетафе Хетафе 24 36
6 Алавес Алавес 23 35
7 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 24 34
8 Бетис Бетис 23 32
9 Валенсия Валенсия 23 31
10 Эйбар Эйбар 24 31
11 Леванте Леванте 24 30
12 Леганес Леганес 24 29
13 Эспаньол Эспаньол 23 28
14 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 23 27
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 24 26
16 Сельта Виго Сельта Виго 24 24
17 Жирона Жирона 23 24
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 24 23
19 Вильярреал Вильярреал 23 20
20 Уэска Уэска 23 18
Полная таблица

топ-5 тегов