Вальверде прокомментировал победный матч "Барселоны" с  "Вальядолидом"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде в интервью El Chiringuito рассказал, что думает о победном матче своей команды с "Вальядолидом" (1:0) в рамках 24-го тура чемпионата Испании. Об этом сообщает El Chiringuito.

Победный гол в этой игре забил капитан команды Линель Месси.

"Эта победа нам сложно далась. первом тайме у нас многое не получалось: медленно двигались, пропускаль контратаки. У нас были моменты забить, если мы сможем создать такие моменты еще раз, то гол будет точно", - сказал Вальверде.

"Барселона" располагается на 1 первом месте турнирной таблицы, имея в активе 45 балла. Отставание от ближайшего преследователя - "Атлетико" - 6 баллов.

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