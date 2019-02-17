Вальверде прокомментировал победный матч "Барселоны" с "Вальядолидом"
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде в интервью El Chiringuito рассказал, что думает о победном матче своей команды с "Вальядолидом" (1:0) в рамках 24-го тура чемпионата Испании. Об этом сообщает El Chiringuito.
Победный гол в этой игре забил капитан команды Линель Месси.
"Эта победа нам сложно далась. первом тайме у нас многое не получалось: медленно двигались, пропускаль контратаки. У нас были моменты забить, если мы сможем создать такие моменты еще раз, то гол будет точно", - сказал Вальверде.
"Барселона" располагается на 1 первом месте турнирной таблицы, имея в активе 45 балла. Отставание от ближайшего преследователя - "Атлетико" - 6 баллов.
А еще: Месси забил не менее 30 голов за "Барселону" в сезоне 11-й раз подряд| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Гол Месси помог "Барселоне" обыграть "Вальядолид"
-
"Милан" обыгрывает "Аталанту" в центральном матче 24 тура Серии "А" и закрепляется в зоне Лиги Чемпионов
-
Иско может покинуть "Реал"
-
"Манчестер Сити" разгромил "Ньюпорт Каунти" и вышел в четвертьфинал Кубка Англии
-
"Барселона" - "Вальядолид": видеотрансляция поединка с участием лидера Примеры
Лента новостей
-
Нужно играть лучше: Пике мощно высказался о матче с "Вальядолидом"
-
"Манчестер Юнайтед" активно интересуется защитником "Интера"
-
Вальверде прокомментировал победный матч "Барселоны" с "Вальядолидом"
-
Гибрид Канте и Погба: за счет чего полузащитник "Лиона" Танги Ндомбеле привлекает внимание топ-клубов?
-
Главные новости дня: 16 февраля
-
"Барселона" - "Вальядоид" - 1:0 (видеообзор матча)
-
"Витесс" Слуцкого обыграл "Виллем II"
-
1
Гол Месси помог "Барселоне" обыграть "Вальядолид"
-
"Анже" на своем поле переиграл "Ниццу" в матче 23-го тура чемпионата Франции
-
"Милан" обыгрывает "Аталанту" в центральном матче 24 тура Серии "А" и закрепляется в зоне Лиги Чемпионов
-
"Монако" Головина обыграл "Нант" и покинул зону вылета
-
Гвардиола указал на ошибку журналистов
-
Месси забил не менее 30 голов за "Барселону" в сезоне 11-й раз подряд
-
Иско может покинуть "Реал"
-
Гол 40-летнего Писарро спас "Вердер" от поражения от "Герты"
-
1
"Реал Сосьедад" разнес "Леганес" в матче 24-го тура чемпионата Испании (видео голов)
-
1
Мбаппе получил необычный подарок от клуба
-
"Манчестер Сити" разгромил "Ньюпорт Каунти" и вышел в четвертьфинал Кубка Англии
-
1
"Барселона" - "Вальядолид": видеотрансляция поединка с участием лидера Примеры
-
Николо Дзаньоло рассказал о целях на будущее
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|24
|54
|2
|Атлетико Мадрид
|24
|47
|3
|Реал Мадрид
|23
|45
|4
|Севилья
|23
|37
|5
|Хетафе
|24
|36
|6
|Алавес
|23
|35
|7
|Реал Сосьедад
|24
|34
|8
|Бетис
|23
|32
|9
|Валенсия
|23
|31
|10
|Эйбар
|24
|31
|11
|Леванте
|24
|30
|12
|Леганес
|24
|29
|13
|Эспаньол
|23
|28
|14
|Атлетик Бильбао
|23
|27
|15
|Реал Вальядолид
|24
|26
|16
|Сельта Виго
|24
|24
|17
|Жирона
|23
|24
|18
|Райо Вальекано
|24
|23
|19
|Вильярреал
|23
|20
|20
|Уэска
|23
|18