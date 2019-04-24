Вальверде прокомментировал победу над "Алавесом"

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Вальверде прокомментировал победу над "Алавесом"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился эмоциями после матча 34-го тура Примеры против "Алавеса", в котором "сине-гранатовые" победили со счётом 2:0.

"Очень важно, что мы выиграли. Но нам всё равно нельзя терять концентрацию. Мы очень близко подошли к завоеванию чемпионского титула, это огромная радость после стольких месяцев погони за трофеем. Я просто счастлив, что снова могу стать чемпионом, но "Атлетико" всё равно будет сражаться до конца", - приводит слова Вальверде Marca.

Для победы в Примере "Барселоне" осталось набрать три очка, либо дождаться потери трёх очков "Атлетико".

Не пропустите видеообзор матча "Алавес" - "Барселона". | http://soccernews.ru

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