Вальверде прокомментировал победу над "Атлетико"

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Вальверде прокомментировал победу над "Атлетико"Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде пообщался с журналистами после игры с "Атлетико" (1:0), которая состоялась в рамках 27-го тура чемпионата Испании.

Единственный гол в матче забил лидер каталонцев Лионель Месси.

"Месси нет равных в мире. Не знаю, что бы было, если бы он играл за "Атлетико". Даже представлять не хочу.

У соперника сегодня не было явных голевых моментов. Это важная игра. Довольны этой победой. Она очень важна для титула, однако это еще не конец. Впереди еще много матчей", - сказал наставник.

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