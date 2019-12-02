Вальверде прокомментировал победу над "Атлетико"

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Вальверде прокомментировал победу над "Атлетико"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился мыслями после победы над "Атлетико" в матче 15-го тура Примеры.

"Мы выиграли, заработав три очень важных очка. На этом стадионе всегда трудно играть, но команда победила и это главное. Мы ожидали, что "Атлетико" начнёт матч именно так. Первые 20 минут соперник провёл сильно, доставляя нам проблемы в каждой атаке. Но мы улучшили свою игру и взяли ситуацию под контроль. Мне всё понравилось в исполнении команды. В подобных напряжённых матчах наличие Месси - огромное преимущество. Его игра необъяснима. Здесь дело не только в таланте. У него всегда большие амбиции", - цитирует Вальверде Marca.

Напомним, что "Барса" одолела "Атлетико", забив единственный гол на 86-й минуте. Его автором стал капитан "блауграны" Лионель Месси.

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