Вальверде прокомментировал победу над "Атлетиком"

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Вальверде прокомментировал победу над "Атлетиком"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде подвёл итоги матча десятого тура испанской Примеры против "Атлетика".

"Первый тайм мне понравился больше, чем второй. До перерыва мы доминировали и играли более опасно. Во второй половине встречи "Атлетик" заставил нас понервничать. Нам пришлось изрядно потрудиться, чтобы сохранить результат" - цитирует Вальверде AS.

Не пропустите видеообзор матча "Атлетик" - "Барселона". | http://soccernews.ru

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