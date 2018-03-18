Вальверде прокомментировал победу над "Атлетиком"
Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде подвел итоги матча с "Атлетиком" (2:0).
"Перед матчем я говорил, что очень важно победить, потому что оставалось всего десять туров до конца Примеры. Теперь осталось девять. Но разыгрываются еще 27 очков, так что победы дома очень важны.
Это была очень странная игра. В первом тайме мы много владели мячом, играли здорово, доминировали, хорошо двигали мяч. Потом "Атлетик" стал прессинговать сильнее, и мы сбавили обороты. Нам нужно демонстрировать хорошую игру не только в первом тайме, но и во втором.
Из-за плотного графика футболисты в такие моменты думают, что игра уже сделана. Нужно все проанализировать" - приводит слова Вальверде Sport.es.
Смотрите также обзор матча "Барселона" - "Атлетик". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|29
|75
|2
|Атлетико Мадрид
|29
|64
|3
|Реал Мадрид
|29
|60
|4
|Валенсия
|29
|59
|5
|Вильярреал
|29
|47
|6
|Севилья
|29
|45
|7
|Жирона
|29
|43
|8
|Бетис
|29
|43
|9
|Хетафе
|29
|39
|10
|Сельта Виго
|29
|39
|11
|Эйбар
|29
|39
|12
|Леганес
|29
|36
|13
|Атлетик Бильбао
|29
|35
|14
|Эспаньол
|29
|35
|15
|Реал Сосьедад
|29
|33
|16
|Алавес
|29
|31
|17
|Леванте
|29
|27
|18
|Лас Пальмас
|29
|21
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|29
|20
|20
|Малага
|29
|14