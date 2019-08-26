Вальверде прокомментировал победу над "Бетисом"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде подвёл итоги матча второго тура Примеры против "Бетиса" (5:2).

"Мне понравилась игра в первом тайме, но когда видишь, что команда проигрывает, то всегда задумываешься об изменениях. После пропущенного мяча я отправил Видаля разминаться, так как он был нашей альтернативой. Мы нуждались в забитом голе. При счёте 1:1 мы стали играть лучше и смогли забить во второй раз.

Если сравнить два последних матча, то мы также доминировали с "Атлетиком", но проиграли. Ситуации схожи. Мы начали хорошо, но пропустили гол, и нам пришлось возвращаться в игру. Иногда матчи выходят такими", - цитирует Вальверде AS.

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