Вальверде прокомментировал победу над "Эйбаром"

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Вальверде прокомментировал победу над "Эйбаром"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде дал комментарии после матча 24-го тура испанской Примеры против "Эйбара".

"Для нас было очень важно победить после двух ничьих подряд. Любой команде сложно играть в гостях с "Эйбаром". Мы постоянно чувствовали давление со стороны соперника. Потратили много сил на то, чтобы забить гол - после этого игра стала смотреться опаснее. Мы хотели создать проблемы для их полузащиты, чтобы они не могли атаковать. Наш сезон хорошо развивается. Это говорит о том, что мы делаем всё правильно. Нужно продолжать в том же духе" - приводит слова Вальверде AS.

Не пропустите видеообзор матча "Эйбар" - "Барселона". | http://soccernews.ru

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