Вальверде прокомментировал победу над "Интером"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался после победы над "Интером" в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Интер" - отличная команда, и они доказали это в первом тайме. Но после перерыва мы вышли бороться и забили голы. Мы внесли изменения, взвинтили темп, и это оказало большое влияние на игру. Я скажу, что это справедливый результат, однако полагаю, что тренер "Интера" считает иначе", - приводит слова Вальверде Football Italia.

"Барса" переиграла "Интер" со счётом 2:1 благодаря дублю Луиса Суареса.

"Сине-гранатовые" делят лидерство в группе ЛЧ с дортмундской "Боруссией".

Не пропустите: Месси продлил безголевую серию в противостоянии с "Интером" до 4 матчей. | http://soccernews.ru