Вальверде прокомментировал победу над лиссабонским "Спортингом"

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Вальверде прокомментировал победу над лиссабонским "Спортингом"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде дал комментарии после матча с лиссабонским "Спортингом" (2:0).

"Мы не знаем, как пройдет жеребьевка. Мы согласны на любого соперника. В Кубке Испании нам попался сложный соперник - "Сельта". "Спортинг" должен был выигрывать, поэтому они выжидали нужного момента. Наш план состоит в том, чтобы доминировать и создавать голевые моменты, а также безопасно играть у своих ворот. Мы делаем все, что можем. Иногда мы выступаем прекрасно, иногда - хуже.

Вермален здорово играет. Он хорошо борется за верховые мячи. Мы рассматривали Бускетса в качестве возможного центрального защитника на случай форс-мажора" - приводит слова Вальверде Marca.

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