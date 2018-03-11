Вальверде прокомментировал победу над "Малагой"

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Вальверде прокомментировал победу над "Малагой"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде подвел итоги матча с "Малагой" (2:0).

"Конечно, гонка за титул продолжается. Пока есть математические шансы, нельзя ничего исключать. Я не сбрасываю со счетов "Реал", они будут бороться, чтобы оставаться в игре.

Что касается Дембеле, то ему нужно время, он еще молод. Давление на футболистов "Барселоны" серьезное, так что на него все обращают внимание. Сегодня он сделал шаг вперед и здорово помог нам" - приводит слова Вальверде FourFourTwo.

Смотрите также обзор матча "Малага" - "Барселона". | http://soccernews.ru

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