Вальверде прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился эмоциями после выхода своей команды в 1/2 финала Лиги Чемпионов.

"Сине-гранатовые" разгромили "Манчестер Юнайтед" со счётом 3:0 и по сумме двух встреч пробились в следующий раунд турнира.

Героем встречи стал капитан каталонцев Лионель Месси, забивший два гола.

"Нам нужно улучшить свою игру в начале матча. Нас критикуют, но все мы люди. Мы совершаем ошибки и должны понимать, как выстоять в этом мире. Всегда знаем, что Месси проявит себя. И не только в определённом моменте, чтобы забить гол, но и чтобы поддержать игру всей команды. К "Барселоне" всегда повышенные требования, потому что мы должны побеждать везде, всегда играть хорошо и ярко, забивать голы", - цитирует Вальверде Mundo Deportivo.

В полуфинале ЛЧ "Барса" сыграет с победителем пары "Ливерпуль" - "Порту".

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